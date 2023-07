Oltre quaranta eventi e iniziative dall'inizio dell'anno: il bilancio della Pro Loco di Fondi

Il bilancio delle attività messe in campo dalla Pro Loco Fondi Aps dall'inizio dell'anno e fino al prossimo 11 agosto. Il primo dato segnalato è che, con la sua presenza costante sul web, l'associazione ha garantito un'assistenza turistica h24, raggiungibile al numero 3297764644. "I risultati ottenuti parlano chiaro e testimoniano l'operosità dell'associazione - si legge in una nota - Finora, sono stati una quarantina gli eventi e le iniziative cui l'associazione ha fatto sentire la propria presenza, dimostrando un impegno costante nel promuovere la città e il territorio circostante". Il presidente Gaetano Orticelli ha evidenziato come la forza e la passione della Pro Loco derivino dalle testimonianze di turisti e residenti, che preziose segnalazioni. "Un turista, in particolare, è stato oltre un'ora al telefono per condividere una spiacevole esperienza, trovando nella Pro Loco un punto di ascolto e supporto", racconta ancora l'associazione.



La presenza online della Pro Loco è estesa e ben sviluppata, raggiungendo quasi i seimila follower sulla pagina Facebook, oltre ad essere presente su Telegram, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok e il sito internet www.prolocofondi.it, che registra una costante affluenza di migliaia di utenti. La collaborazione con tutte le istituzioni di ogni grado: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, i Parchi monti Ausoni e Monti Aurunci migliorano l'offerta dei servizi sul territorio. "L'importanza della Pro Loco come risorsa preziosa per Fondi e il suo territorio è indiscutibile - si legge ancora nella nota - L'associazione ha dimostrato di svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell'assistenza turistica, collaborando attivamente per il benessere della comunità. Questo impegno va di pari passo con altre realtà meravigliose presenti a Fondi, che insieme contribuiscono a rendere la città un luogo unico e accogliente per i visitatori e i residenti".

Dal concerto del 1 gennaio sono stati organizzati sul territorio eventi, appuntamenti culturali, incontri: dall'accoglienza di 60 pellegrini al carnevale in piazza, dalle giornate dei Fai di Primavera a presentazioni di libri, campagne promozionali per il turismo, pubblicazioni, feste e premiazioni. Ancora due gli appuntamenti in programma fino all'11 agosto. Dal 1 agosto al 15 ottobre è infatti in programma Vicol Art in collaborazione con l'associazione il Drappo dell'Assunto; l'11 agosto infine la presentazione del libro di Marika Campeti "L'ultimo respuro di Mara" presso Palazzo Caetani.