“Oltre la dipendenza”, il mondo della droga e i giovani: un convegno dedicato agli studenti

Si intitola "Oltre la dipendenza" il convegno organizzato per venerdì 3 marzo, alle 9,30 nell'auditorium della Banca popolare di Fondi, a cui parteciperanno anche il prefetto di Latina Maurizio Falco e l'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, oltre ad alcuni relatori che, per motivazioni professionali o personali, hanno vissuto l'esperienza della dipendenza. Nel convegno ci saranno le testimonianze di ex tossicodipendenti che racconteranno come sono finiti nel mondo della droga, con l'obiettivo, attraverso il racconto di esperienze dirette, è quello di conoscere, prevenire e anche sensibilizzare e riflettere A moderare il convegno ricco di spunti e interventi, la giornalista Luigia Luciani.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del senatore Claudio Fazzone, dell’eurodeputato Salvatore De Meo e del presidente della Banca Popolare di Fondi Antonio Carroccia che farà gli onori di casa, la mattinata entrerà nel vivo con relazioni e testimonianze. In rappresentanza del settore Servizi Sociali del Comune di Fondi, che ha organizzato l’evento con il patrocinio della Banca Popolare di Fondi, parleranno brevemente la dirigente Erminia Ferrara, l’assessora Sonia Notarberardino e la presidente di commissione Daniela De Bonis. A seguire, si aprirà una parentesi di circa 40 minuti a cura della “Fondazione Apostolica Ets” con gli interventi del responsabile del progetto “Oltre la dipendenza” Vincenzo Marcantonio, del rappresentante Iacopo Fiore, del medico chirurgo Lorenzo Fiore e di alcuni ex tossicodipendenti in prima linea nel tendere la mano a chi cerca di uscire dal tunnel degli stupefacenti collaborando con la fondazione (Vincenzo) o gestendo il centro di recupero “Il traguardo” (Gianpiero).

I lavori proseguiranno con una seconda parentesi denominata “Sentire o ascoltare” durante la quale interverranno Padre Matteo Tagliaferri, Fondatore della onlus “Comunità in Dialogo” e Antonio Marcucci, assistente sociale del Comune di Fondi. "Un evento con e per i ragazzi – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessora Sonia Notarberardino – per un giorno gli studenti lasceranno i banchi di scuola per acquisire strumenti che serviranno loro per codificare la complessa, e spesso spietata, realtà; per affrontare la vita, i problemi, o per aiutare coetanei, fratelli o conoscenti in difficoltà".

