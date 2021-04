Fondi celebra l’Earth day: borracce in cambio di ingombranti e messaggi di sensibilizzazione

Una raccolta straordinaria di ingombranti, una maxi distribuzione di borracce e un'iniziativa di sensibilizzazione con protagonisti gli studenti della città di Fondi. Così il Comune celebra la Giornata mondiale della Terra il prossimo 22 aprile. L’Earth Day prenderà il via con l'apertura di un’isola ecologica temporanea allestita in Piazza Archimede Amleto Rotunno (accanto al comando di polizia locale) dedicata al conferimento di ingombranti (vecchie biciclette, passeggini, porte, finestre, elettrodomestici e altri scarti di grandi dimensioni).

Nonostante il servizio di raccolta a domicilio ancora moltissimi cittadini abbandonano vecchi frigoriferi o televisori tra la vegetazione arrecando danni incalcolabili all'ambiente. Per premiare chi si impegna nel corretto smaltimento dei rifiuti più inquinanti, i primi 50 cittadini che conferiranno un ingombrante presso l'isola dedicata riceveranno in omaggio una borraccia termica in alluminio. Il punto di conferimento rimarrà aperto per l'intera mattinata di giovedì 22 aprile, dalle 8 alle 13. Il Comune ricorda che è attivo il numero verde 800 08 65 80 al quale è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti con servizio gratuito e a domicilio.

Le borracce saranno consegnate anche per agli studenti delle scuole medie secondarie della città ai quali però è stato chiesto di “scambiare” le bottigliette termiche in alluminio con un messaggio di sensibilizzazione dedicato al pianeta. I gadget, utili per ridurre l'utilizzo di plastica verranno quindi consegnati in cambio dell'inserimento, in un’apposita urna realizzata dai ragazzi del centro socio-educativo di Fondi “L’Allegra Brigata”, di un messaggio, disegno, tema, articolo o frase sulla Terra. Gli alunni sono quindi chiamati a riflettere sull'importanza di preservare le risorse del pianeta, rinnovare gli equilibri ecologici, combattere l'inquinamento e tutelare gli ecosistemi nonché le specie animali e vegetali in via d'estinzione. Per un intero mese il Comune di Fondi estrarrà un elaborato al giorno e lo pubblicherà sulla pagina Facebook dell'ente con il nome dell'autore, la classe, la scuola di appartenenza e gli hashtag #EarthdayFondi e #iocitengo.

"L’impegno a favore dell’ambiente è e deve essere costante – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – per questo ci impegniamo a promuovere iniziative di sensibilizzazione, come le giornate ecologiche, durante l'intero anno. L’Earth Day è comunque un giorno importantissimo a livello planetario ed è per questo che abbiamo voluto celebrarlo coinvolgendo i più giovani, i quali rappresentano il futuro della nostra città. Siamo impazienti di leggere e condividere con la città i numerosi messaggi che, senz'altro, saranno utili a stimolare e arricchire il dibattito sui temi ambientali".