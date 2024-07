Spettacolo di colori a Fondi: centinaia di ombrelli lungo il Corso principale

Centinaia di ombrelli colorati decorano il centro storico di Fondi, lungo Corso Appio Claudio. L'associazione Drappo dell'Assunta, presieduta da Angelo Marrocco, ha curato l'installazione che durerà tutta l'estate e farà da corona al ricco programma dell'estate cittadina "Un mare di eventi". L'evento è patrocinato dal Comune ed è stato accolto con entusiasmo dai cittadini e dai tanti turisti che ne approfittano per scattare foto ricordo. Tutti con gli occhi al cielo dunque per ammirare e passeggiare in una galleria colorata di ombrelli.

L'associazione "Drappo dell'Assunta" ha già all'attivo diverse iniziative realizzate negli anni, originali e impegnative, come quella della rappresentazione teatrale messa in scena a Fondi e anche a Sabbioneta, in provincia di Mantova, "Giulia Gonzaga: la contessa di Fondi tra amori, intrighi e rivalità".

L'iniziativa degli ombrelli sul Corso Appio Claudio, durerà fino al 10 ottobre prossimo, con la festa del patrono di Fondi Sant'Onorato. L'installazione degli ombrelli è diventata ormai un appuntamento fisso per la città, richiamando visitatori da tutta la regione. La scelta degli ombrelli, simbolo di protezione e colore, vuole è un messaggio di speranza e gioia. Non si tratta però solo di un'esposizione artistica, ma coinvolge attivamente l'intera comunità. Durante il periodo dell'installazione, sono previsti infatti laboratori per bambini, visite guidate, spettacoli di strada e serate musicali. E' l'intera città che si anima, offrendo un'esperienza unica ai turisti e un'occasione di socialità e cultura per i residenti nell'ambito del programma "Un mare di eventi", che porterà in città concerti, mostre, conferenze, proiezioni cinematografiche e sagre enogastronomiche. Non mancheranno nemmeno le conferenze e i dibattiti su temi di attualità, dall'ambiente alla cultura, passando per l'economia e la società.