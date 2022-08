Sorpresa a Fondi, si schiudono le uova: nate 21 tartarughe sulla spiaggia di Fondi

Sono nate nella notte 21 piccole tartarughe sulla spiaggia di Capratica, a Fondi, Dopo la rottura delle uova e la formazione del classico cono che preannuncia il lieto evento, i primi esemplari di Caretta caretta hanno iniziato a sfidare la sabbia a notte fonda, intorno alle 2, per andare verso il mare. Quando tutto sembrava finito, alle 6:55, è spuntata la 21esima tartaruga.

Sul posto, oltre al team di Tartalazio, che si è occupato anche di un'altra schiusa che era in corso a Ventotene, c'era anche la presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse Carmela Cassetta. Come spiegato dal referente della Rete regionale del Lazio per il recupero, il soccorso, l'affidamento e la gestione delle tartarughe marine Nicola Marrone, il presidio h24 dei volontari sarà mantenuto ancora per qualche giorno in attesa di altre piccole ritardatarie.

"Un sentito ringraziamento – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ai volontari, ai ricercatori, al Parco regionale Riviera di Ulisse e a tutti coloro che hanno cooperato, con avvistamenti e appostamenti notturni, alla realizzazione di questo piccolo grande miracolo. Senza queste persone probabilmente il nido sarebbe andato distrutto. Un grande plauso a nome di tutta la città, dunque, a tutti coloro che cooperano per la sopravvivenza di questa specie simbolo del Mediterraneo".