Tartaruga marina nidifica sulla spiaggia a Fondi: era accaduto lo stesso giorno di due anni fa

A distanza di due anni dalla nidificata record in zona Holiday, la scorsa notte un tartaruga marina ha deposto le uova sulla spiaggia di Capratica a Fondi, nel lungo tratto di arenile libero a sud del lido “San Salvador”, quasi al confine con la vicina spiaggia di Sperlonga segnato dal lido “Il Selvaggio”.

La scoperta è stata fatta da una volontaria di TartaLazio nella mattinata di oggi, 5 luglio. E lo stesso giorno di due anni fa sul litorale fondano c’era stato lo stesso evento con una tartaruga caretta caretta che aveva deposto le sue uova sulla spiaggia. Questa mattina l'area è stata transennata dagli operatori di TartaLazio che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e provveduto a traslocare il nido in quanto troppo vicino alla battigia. Si parla di un numero di uova uguale, se non superiore, a quello di due anni fa.

“A distanza di due anni esatti, un altro nido di Caretta Caretta, rinvenuto lo stesso giorno di quell'ormai leggendario 2020 quando centinaia di persone accorsero per ammirare lo spettacolo: sembra una favola ed invece è realtà - ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto -. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori di TartaLazio, non solo per le delicate operazioni di trasferimento del nido che si trovava troppo in prossimità della battigia, ma anche per la primissima segnalazione da parte di un volontario che ha consentito un tempestivo intervento. L'auspicio è che anche questa schiusa, come quella di due anni fa, possa essere da record. C'è molta attenzione alle tematiche ambientali in zona Capratica. Basti pensare che i primi due vincitori della #ciccachallenge, la sfida lanciata dal Comune di Fondi per ridurre la presenza di mozziconi di sigaretta sul litorale, si trovano in questa zona. Parliamo del camping ‘Le Dune’ e del lido ‘San Salvador’ che saranno premiati ufficialmente nei prossimi giorni. L'auspicio è che questo nido sia un incentivo a tutelare e valorizzare sempre più il nostro bellissimo litorale”.