Antenna per la telefonia in area sottoposta a vincoli: arriva l'ordinanza di demolizione

Con un'ordinanza dirigenziale del 23 marzo, il Comune di Fondi ha emesso un'ordinanza di demolizione dell'impianto di telefonia mobile in via di realizzazione in via Mola della Corte, 13. L'ordinanza pubblicata dall'amministrazione nasce da una contestazione del comando di polizia locale risalente al 9 dicembre scorso da cui emerge che sull'area risultava realizzata una base in cemento, recintata da inferriata alta circa 2 metri e larga circa 6,70 metri per lato, con all’interno posizionato un traliccio in ferro per la predisposizione di antenna telefonica.

La richiesta di autorizzazione risultava inoltrata dalla società Infrastrutture Wireless italiane spa (Inwit spa) presso lo sportello del Suap. Ma da una verifica documentale era stato rilevato che le aree in questione risultavano soggette ai vincoli paesaggistici mentre nell'istanza prodotta dall'impresa costruttrice risulta erroneamente attestata l'insussistenza del vincolo. Il sito ricade inoltre in area soggetta ad attenzione idraulica. Nell'ordinanza del Comune si legge che "la realizzazione delle opere, realizzate in carenza di autorizzazioni, ha determinato, nel complesso, una trasformazione urbanistico- edilizia del territorio con durevole modifica dello stato dei luoghi in quanto dirette a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale e realizzate in assenza dei necessari e propedeutici pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e idraulici".

Per queste ragioni è stato emesso il provvedimento, ordinando alla società e al proprietario del terreno di provvedere, a propria cura e a proprie spese, alla demolizione e rimozione delle opere e al ripristino dello stato originario dei luoghi.