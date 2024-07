Quattro medaglie d’oro e uno scudetto: riconoscimenti anche dal sindaco per quattro giovani di Fondi

Quattro medaglie d'oro e uno scudetto. Il sindaco Beniamino Maschietto consegna riconoscimenti simbolici a quattro giovani di Fondi che si sono distinti nel mondo dello sport.

Dietro ogni medaglia, scudetto o coppa c’è tanta emozione ma ci sono anche impegno, sacrificio, sudore, dedizione, difficoltà superate e nuovi obiettivi da raggiungere. Premiare chi ce l’ha fatta, come sottolineato dal sindaco, vuol dire non solo sostenere un’eccellenza del territorio ma anche dare l’esempio a tanti altri ragazzi e incoraggiare chi vive un momento di difficoltà.

I premiati sono Nicholas Pannozzo, "per aver dato lustro alla città di Fondi conquistando la medaglia d’oro, nella specialità forme, ai campionati nazionali universitari di taekwondo"; Angelo Carroccia "per aver dato lustro alla città di Fondi conquistando la medaglia d’oro, nella specialità combattimento, ai campionati nazionali universitari di taekwondo"; l'allenatore Carmine Napolitano "che, con costanza e determinazione, ha portato la Lazio a conquistare lo scudetto nella categoria Under 17 Elite dando lustro alla città di Fondi"; Roberta Vincenza Maiorino, campionessa di nuoto sincronizzato, "per aver dato lustro alla città di Fondi conquistando due medaglie d’oro ai campionati nazionali nelle specialità duo e squadra combinato".

"Questa tradizione – ha aggiunto il primo cittadino – inaugurata con l’ottenimento del titolo di 'Fondi città europea dello sport 2023', è diventata un’occasione per conoscere giovani incredibili, talenti e grandi atleti che danno lustro alla nostra città. Dietro ogni medaglia c’è una storia straordinaria che merita di essere raccontata". Nicholas Pannozzo ha raccontato, per esempio, di essere riuscito a superare la timidezza che lo aveva reso un bersaglio per i bulli alle scuole medie grazie al taekwondo. Angelo Carroccia, che pratica la stessa disciplina sin da quando aveva quattro anni, ha evidenziato come le difficoltà crescano quando subentra la necessità di dividere il proprio tempo tra studio, allenamenti e lavoro. La giovanissima Roberta Maiorino, che a sua volta si divide tra libri e piscina, raggiunge ogni giorno la vicina Terracina per allenarsi e coronare un sogno agonistico che sembrava impossibile, mentre Carmine Napolitano, di professione insegnante, ha raccontato di aver scoperto per caso, frequentando la parrocchia, il suo talento da allenatore e di aver vissuto uno dei momenti più difficili durante la pandemia.

A congratularsi con gli atleti premiati anche il vice sindaco Vincenzo Carnevale, il presidente della commissione competente Cristian Peppe e il consigliere Salvatore Venditti che hanno preso parte alla cerimonia di premiazione esprimendo parole di apprezzamento e incoraggiamento.