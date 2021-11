Prima tesi di laurea discussa nell'aula consiliare del Comune di Fondi

Prima discussione di una tesi di laurea, con conseguente proclamazione, presso l'aula consiliare del Comune di Fondi "Luigi Einaudi". La discussione, possibile in molti Comuni italiani da quando gli atenei hanno attivato la modalità telematica per ovviare alle restrizioni epidemiologiche, è stata regolamentata con una delibera di giunta 330 del 26 ottobre 2021.

Ad inaugurare il nuovo servizio è stata ieri, 4 novembre, la giovane Isabella Quadrino che ha discusso una tesi in osteopatia intitolata "Effetti nel trattamento osteopatico nei pazienti affetti da fibromalgia". Alla neolaureata vanno, da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell'intera amministrazione, i migliori auguri per un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni.

Si ricorda ai laureandi che volessero usufruire dell'aula consiliare che, ai fini della calendarizzazione e compatibilmente con gli impegni istituzionali dell'ente, la richiesta di utilizzo della sala dovrà pervenire all'ufficio comunale competente, con un anticipo di almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea. In caso di concomitanza di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda pervenuta per prima al protocollo.