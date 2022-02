Fondi, il report della prima giornata di campagna vaccinale itinerante: 260 dosi somministrate

Si è conclusa con una discreta affluenza e un’ottima organizzazione la prima di due giornate di vaccinazioni a Fondi promosse dalla Asl di Latina nell’ambito della campagna itinerante.

Nella giornata di ieri sono state effettuate in totale 241 dosi booster del siero Moderna e 20 monodose del Johnson&Johnson. Il sindaco Beniamino Maschietto, nel visitare l’hub temporaneo allestito presso il centro multimediale “Dan Danino Di Sarra”, ha ringraziato il personale della Asl, i volontari della Croce Rossa e i mediatori culturali per lo spirito di collaborazione e la buona riuscita dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento con la campagna vaccinale itinerante è per domani, giovedì 10 febbraio, dalle 9 alle 16. Per effettuare il vaccino non è necessaria la tessera sanitaria ma è indispensabile essere muniti di documento di riconoscimento.