Fondi, Sopino vince il “Gran Premio Notte Magica 2021”

Ancora un premio per il Mago-Trasformista della città di Fondi Simone Zomparelli in arte "Sopino" il quale si è aggiudicato Il “Gran Premio Notte Magica 2021”.

Sopino ha convito la giuria presieduta dal presidente del Club Magico italiano Gianni Loria, presentando un numero di Trasformismo e confrontandosi con maghi ed illusionisti provenienti da tutta Italia. Il concorso si è svolto durante il congresso Nazionale “Notte Magica”, organizzato dal patron Ivo Farinaccia e tenutosi dal 12 al 14 Novembre 2021 presso l’ Auditorium Flaiano di Pescara.

Grazie ai suoi cambi di abito velocissimi, l’artista fondano dopo la vittoria è stato inserito nel cast del Gran Galà serale esibendosi insieme a grandi artisti della magia internazionale riscuotendo un enorme successo. Per Sopino, come per tutti gli artisti, gli ultimi anni non stati dei migliori ma questa è stata un’occasione per ritornare alla normalità ed auguriamo all’arista di continuare ad avere successi ed a esibirsi sui palchi di tutto il mondo.