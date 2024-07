Il Lazio a segno con il MillionDay. Nell'estrazione delle 13 di oggi, giovedì 18 luglio, una grossa vincita è andata a un giocatore della provincia di Latina. A Fondi il fortunato ha vinto un milione di euro grazie alla combinazione 11 18 20 22 27. In totale oggi ci sono state ben nove vincite milionarie in tutta Italia, il massimo in una singola estrazione.

Come riporta Agipronews, per la riscossione di vincite cartacee i giocatori hanno a disposizione sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino, poi bisognerà fornire lo scontrino vincente presso lo sportello bancario indicato e fornire i propri dati personali. Per la modalità online, il titolare del conto gioco dovrà presentare personalmente una richiesta di riscossione vincite MillionDAY presso gli sportelli bancari convenzionati o direttamente all'Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A., fornendo la documentazione richiesta.