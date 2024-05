La robiola pontina è la più buona d'Italia (e non soltanto): il prestigioso riconoscimento

Ben 97 aziende hanno partecipato al concorso del Premio Roma per i migliori formaggi. Il contest, promosso dalla Camera di commercio di Roma, ha visto trionfare anche varie attività della provincia di Latina, votate dalla giuria composta da undici degustatori professionisti che hanno votato sulla base di una rigorosa griglia. Il concorso prevede due sezioni: una dedicata alle aziende di Roma e del Lazio mentre un’altra nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda proprio la sezione nazionale e internazionale, nella tipologia formaggi freschi ha vinto la medaglia d’oro l’azienda Alan Farm di Pontinia con la sua Robiola. Nella sezione “Roma e Lazio” per la tipologia Formaggi Stagionati, ha trionfato l’azienda Recco Enzo con il Provolone Recco. Terzo posto anche per l’Azienda Agricola Lepini per il Primo Sale: medaglia di bronzo al formaggio Donna Caterina di Capra. Lo stesso prodotto ha vinto poi anche il premio di “Miglior formaggio prodotto da giovane imprenditore”. Tra le eccellenze del territorio, dunque, non c'è soltanto l'olio.