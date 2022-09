Torbidità dell'acqua: il Comune di Formia vieta l'uso potabile

Divieto temporaneo dell'uso dell'acqua per scopo potabile. L'ordinanza riguarda il comune di Formia ed è stata firmata dal sindaco Gianluca Taddeo. Nel territorio formiano, ma in generale nel sud pontino compresi i comuni di Gaeta e Minturno, si è verificato in queste ore il fenomeno dell'acqua torbida. A comunicarlo è stata la stessa società Acqualatina dopo aver rilevato valori di torbidità nella sorgente Mazzoccolo che superano i limiti. In via cautelativa si è rilevata dunque la necessità di prevedere misure a tutela della salute pubblica.

L'amministrazione comunale ha quindi disposto in una specifica ordinanza il divieto temporaneo dell'uso dell'acqua a scopo potabile e per la preparazione di cibi a causa della non conformità ai parametri prescritti dalla normativa. Il Comune chiede inoltre al gestore idrico di predisporre e garantire un adeguato approvvigionamento alla popolazione mediante un servizio sostitutivo di autobotti da posizionarsi nei punti nevralgici del territorio comunale e di mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare e ridurre il fenomeno