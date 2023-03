Un minuto di silenzio al convitto Celletti per don Peppe Diana

Al convitto Celletti di Formia di via Gianola si terrà un minuto di raccoglimento nella giornata di domani, 21 marzo, contemporaneamente alla visita del presidente della Repubblica Mattarella nei luoghi simbolo della memoria a don Peppe Diana. A Casal di Principe il 19 marzo di 29 anni fa la mafia uccideva infatti il sacerdote fuori il sagrato della chiesa. "L'iniziativa - fa sapere l'educatore Ermanno Agresti - viene svolta nell'ambito del calendario delle giornate per la legalità. Parliamo spesso con i convittori provenienti in maggior parte dal territorio di Napoli e Caserta di queste tematiche, per favorire una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sul contrasto della criminalità organizzata e della corruzione al fine di facilitare la comprensione del fenomeno mafioso e promuovere la cultura della legalità attraverso attività divulgative".

Il momento di raccoglimento si concluderà con la lettura ai convittori della lettera degli alunni dell'istituto comprensivo al presidente Sergio Mattarella, successivamente sarà consegnata a ogni convittore una copia della lettera di Don Giuseppe Diana: "Per amore del mio popolo non tacerò", per la quale probabilmente fu ucciso. Mattarella renderà omaggio alla memoria di don Peppe Diana con tappa al cimitero di Casal di Principe alla cappella della famiglia Diana dove è sepolto don Peppe, assieme ai più stretti familiari del sacerdote: i fratelli Emilio e Marisa con coniugi e figli, presente anche Augusto Di Meo, testimone oculare del delitto don Diana mai riconosciuto dallo Stato come testimone di giustizia. Le iniziative vedono il coinvolgimento del mondo scout, al quale Don Diana è appartenuto e che ha sempre sostenuto con la sua missione sul territorio".