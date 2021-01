Formia: un nuovo strumento per la terapia intensiva dell’ospedale, la donazione della Guardia Finanza

L’iniziativa per ricordare un collega scomparso e per ringraziare chi ogni giorno si occupa della salute della collettività. Donate anche nuove giacche per i volontari della Protezione Civile e spesa per le persone bisognose

Il grande cuore degli uomini della Guardia di Finanza di Formia si è concretizzato un’importante azione che è stata fatta nei confronti dell’ospedale Dono Svizzero, e non solo: i militari hanno infatti donato un nuovo traslatore al reparto di terapia intensiva del nosocomio cittadino, utile allo spostamento dei pazienti ricoverati, nonché nuove giacche operative per i volontari della Protezione Civile e sacchi spesa solidali, da devolvere alle persone bisognose

“L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire al territorio formiano un ulteriore segno di vicinanza, solidarietà e sinergica collaborazione che si coniuga con gli altri principi che ispirano il servizio quotidiano svolto dalle Fiamme Gialle” dichiarano dalla Guardia di Finanza.

Sono stati la situazione emergenziale dovuta al coronavirus, unita "allo spirito di Corpo manifestato dai finanzieri in occasione dell’aggravio delle già precarie condizioni di vita di un collega, venuto poi tragicamente a mancare” ad inspirare l’iniziativa benefica. “Infatti - proseguono dal comando provinciale della Guardia di Finanza -, la costante assistenza prestata al Luogotenente Michele Sodano, per tutto il suo periodo di degenza presso il Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia, ha permesso di toccare con mano la professionalità e la forza di tutto il personale sanitario impiegato con immani sforzi e sacrifici giornalieri, sin dall’inizio della pandemia, nella gestione dei malati di Covid-19 in condizioni critiche. È questa consapevolezza ha fatto partire l’iniziativa che altro non voleva essere che un minimale ma sentito ‘grazie’ verso chi si occupa della salute della collettività”.

E’ stata quindi organizzata dai militari una raccolta volontaria finalizzata all’acquisto di strumentazione medica da donare al reparto, al fine di contribuire a rendere più agevole il lavoro del personale. La straordinaria adesione ha permesso poi di estendere l’iniziativa anche ai volontari della Protezione Civile, anch’essi impegnati in prima linea nella lotta alla diffusione del coronavirus e, in particolare, nell’assistenza a favore delle persone in difficoltà, fornendo loro nuove uniformi utili all’impiego negli ormai frequenti scenari emergenziali che caratterizzano ultimamente il territorio pontino.