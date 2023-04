Successo a Formia per la manifestazione "I quadri della passione"

Un venerdì santo d'autore a Formia. Successo per la manifestazione "I Quadri della Passione", che si è svolta a margine della processione del Cristo morto. I quadri viventi esposti nei luoghi più suggestivi della città hanno visto il coinvolgimento di numerose associazioni culturali e teatrali del territorio, che hanno dato vita a una scenografica rappresentazione delle quattordici stazioni della Via Crucis. Una iniziativa che si inserisce in uno scenario turistico che punta a valorizzare le tradizioni pasquali e a sviluppare la conoscenza del patrimonio monumentale della città di Formia.

Suggestivi i quadri realizzati nei pressi dell'ospedale Dono Svizzero e all'interno dell’Istituto medico psico-pedagogico Sacro Cuore di via S. Giulio, quest'ultimo interpretato dal Centro Anziani di Gianola. Soddisfatti il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alla Cultura Fabio Papa, secondo i quali “l'evento può e deve crescere anno dopo anno con il coinvolgimento delle associazioni locali per divenire un appuntamento annuale nel periodo pasquale”. “Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni partecipanti - ha dichiarato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo - la polizia municipale e i parroci don Carlo e don Alfredo che hanno condiviso lo spirito della rappresentazione".