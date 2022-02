Formia ricorda Lucio Dalla, visite sulla barca “Brilla & Billy” ormeggiata al porto

Sarà un intero pomeriggio dedicato al ricordo di Lucio Dalla quello di venerdì 4 marzo a Formia. A dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 1° marzo 2012, ed in occasione del suo 79esimo compleanno, infatti, l’Assonautica di Latina ha organizzato due eventi, il primo dei quali vedrà protagonista la sua ultima barca “Brilla & Billy”, attualmente ormeggiata presso il porto di Formia nel Golfo di Gaeta, a cui il cantante era profondamente legato.

Sì, perché “Brilla & Billy” non era per Dalla un “semplice” yacht, come ha raccontato Roberta Marchetti in un servizio per Today; era la casa estiva in cui il cantautore bolognese amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni.

E proprio per far rivivere le emozioni che ancora oggi Lucio Dalla sa regalare, Assonautica, in collaborazione con il Comune di Formia, ha organizzato per il 4 marzo due iniziative: dalle 16 per tutti gli interessati sarà possibile visitare la barca ormeggiata ed ascoltare gli indimenticabili capolavori del cantautore bolognese diffusi nell’area antistante l’imbarcazione.

A seguire, nella Sala Falcone Borsellino avrà luogo poi un incontro con il poeta Davide Rondoni che ripercorrerà momenti della loro calorosa amicizia illustrando alcuni motivi specifici della sua poetica.