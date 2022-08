Il Comune di Formia potenzia i servizi gratuiti di bus navetta per gli eventi del 26 e 27 agosto

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini l’amministrazione comunale di Formia ha deciso di potenziare i servizi gratuiti di bus navetta in occasione degli eventi in programma oggi, 26 agosto, e domani 27. Si tratta rispettivamente delle due manifestazioni “Libri sulla cresta dell’onda” e dell'inaugurazione del “Med Blue Economy”.

Il primo è in programma alle 21.15 e a partire dalle 19 il Comune ha messo a disposizioni navette che partono da Largo Paone-Molo Vespucci-Piazza Mattej-Caposele, con percorsi di ritorno previsto dalle 23.

Nella giornata di inaugurazione del Med Blue Economy ci saranno invece navette ogni 15 minuti per l'intero pomeriggio a partire dalle 16,30 con fermate Largo Paone-Molo Vespucci-Piazza Mattej-Pineta di Vindicio. I percorsi di ritorno sono in programma ogni 30 minuti dalle 20.30.