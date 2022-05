Lavori conclusi, martedì riapre l'ufficio postale di Maranola

Riapre ufficialmente martedì 24 maggio l’ufficio postale di Maranola a Formia. A distanza di tre mesi dalla chiusura temporanea per due problemi legati ad infiltrazioni di acqua protratte da tempo - la perdita dalla rete di approvvigionamento idrico e l’altra inerente l’impermeabilizzazione di piazza Antonio Ricca - il sindaco Gianluca Taddeo si era immediatamente attivato per superare definitivamente il problea rimasto irrisolto dal 2016.

“Sono stati conclusi i lavori per superare le criticità che gravavano sullo stabile e realizzati maggiori accorgimenti che ci sono stati segnalati dalle varie attività che abbiamo svolto all’interno del locale - spiega il primo cittadino - tutta la riqualificazione e il consolidamento del piano superiore già avviati, sono state fatte delle prove di carico e si stanno organizzando prove di progettazione di rafforzamento. Abbiamo dovuto produrre anche tutte le certificazioni preposte per garantire l’agibilità dei locali per i dipendenti e per l’utenza – prosegue Taddeo - Un lavoro collettivo di procedure non solo di natura amministrativa ma anche strutturali. E’ un accorgimento che gli abitanti di Maranola attendevano da tempo, ci siamo riusciti nonostante qualche piccola difficoltà, ma alla fine si è definito l’annoso problema che restituisce alle frazioni un servizio assolutamente indispensabile per la comunità locale, che in precedenza era stato comunque delocalizzato a Trivio e alla sede centrale di via Vitruvio”.