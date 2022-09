Lotto doppietta nel Lazio: festeggia Formia

Il Lotto premia ancora il Lazio con una doppietta, che riguarda la provincia di Latina e quella di Roma.

Come riporta Agipronews, si festeggia a Formia con una vincita da 20mila euro, e anche Velletri, in provincia di Roma, con altri 12.900 euro, per un totale di circa 33mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 720,6 milioni di euro dall'inizio dell'anno.