Lo spettacolo delle Frecce Tricolori all’aeroporto Comani di Latina

Una giornata emozionante quella di ieri, 19 marzo, all’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina, dove ha sede il 70° Stormo, che ha aperto i proprio cancelli per ospitare le migliaia di studenti della provincia pontina che si sono accreditati per assistere al volo di addestramento delle Frecce Tricolori.

Un appuntamento che ha entusiasmato i ragazzo e che ha visto i piloti ed il personale della Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnati nella preparazione per la stagione 2024.

Quest’anno le Frecce Tricolori saranno protagoniste di una serie di manifestazioni e sorvoli non solo in Italia, ma anche oltreoceano, dopo una assenza di oltre 30 anni, con numerose tappe tra Stati Uniti e Canada con il “Tour” NAT24 (North American Tour 2024). Per l’occasione, gli studenti hanno avuto la possibilità di immergersi nella realtà dell’Aeronautica Militare, di conoscere da vicino i compiti istituzionali e comprendere l’impegno del personale dell’Arma Azzurra grazie agli stand informativi e ludici presenti in base.

“È una festa per tutti, anche perché le Frecce Tricolori mancano da un po’ di anni a Latina e per il loro ritorno abbiamo voluto aprire le porte del Comani” ha detto il comandante di Stormo, colonnello Giuseppe Bellomo, sottolineando l’importanza dell’evento, testimoniando la vicinanza della Forza Armata verso i giovani studenti e ricordando anche l’importanza di trasmettere i più sani valori sociali a coloro che costituiscono il futuro del nostro Paese.

“La presenza a Latina delle Frecce tricolori, pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ci onora - ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano -. E’ un evento per la nostra città e per la nostra comunità. Come amministrazione comunale, su richiesta del Comando del 70° Stormo Graziani di Latina, abbiamo sostenuto l’organizzazione di questa manifestazione al fine di favorire la partecipazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Latina e assicurando alcuni servizi necessari al suo svolgimento. La tappa di Latina delle Frecce Tricolori è una tappa ‘tecnica’, di prova, di addestramento, propedeutica all’apertura della stagione delle manifestazioni aeree del 2024. Il primo appuntamento vero e proprio della pattuglia acrobatica, infatti, è previsto per dopodomani, giovedì 21 marzo, a Pozzuoli. Per la presenza qui a Latina delle Frecce tricolori, che assicurano sempre uno spettacolo avvincente, di precisione dei professionisti del volo- ha poi concluso la prima cittadina -, il comando del Comani ha organizzato un open day dell’aeroporto militare, al quale hanno partecipato tutte le nostre scolaresche. E questo è molto importante, perché il Comani e l’aeroporto sono due istituzioni molto importanti per il nostro territorio, per il prestigio dell’Aeronautica militare, e per le attività di addestramento”.

Una giornata di festa con il 70° Stormo, eccellenza nazionale ed internazionale nel campo della selezione al volo militare, che con le Frecce Tricolori, simbolo di maestria e perizia aeronautica, hanno reso la giornata indimenticabile per tutti coloro che vi hanno preso parte. Ampio spazio durante l’evento è stato lasciato alla solidarietà e alla consapevolezza sociale sulla lotta al Neuroblastoma, grazie a quanto promosso dall’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma Onlus.