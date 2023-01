E’ pontino il protagonista del musical “Il Piccolo Principe”: il piccolo Gabriele in tour in tutta Italia

E’ pontino l’attore che interpreterà il ruolo di protagonista del musical “Il Piccolo Principe” che dopo l’esordio al Teatro Sistina di Roma sarà in tour in tutta Italia. Si tratta del piccolo Gabriele Tonti, di 8 anni di Sabaudia recentemente scelto tra 380 bambini per interpretare proprio la figura di “Piccolo Principe”, personaggio chiave dell’omonimo libro pubblicato nel 1943 e scritto da Antoine de Saint – Exupéry.

E nelle scorse ore il primo cittadino si Sabaudia, Alberto Mosca, ha voluto ricevere in Comune proprio il piccolo attore, accompagnato dalla mamma Monica e dalla nonna Mirella. “Ho tenuto in modo particolare a conoscere Gabriele – ha detto il primo cittadino - perché sono convinto che queste giovanissime eccellenze del nostro territorio debbono essere sostenute e ringraziate per l’impegno che pongono e i sacrifici che fanno, unitamente ai loro genitori, per coltivare la innata passione per ballo, canto e recitazione. Mi sono trovato di fronte un bambino oltremodo intelligente e curioso, prova ne sia che, dopo aver ricevuto la Costituzione della Repubblica Italiana e una monografia su Sabaudia da me donate, mi ha posto una infinità di domande su aspetti di storia e geografia del nostro territorio, cosa che non mi sarei mai aspettato”.