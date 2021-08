Gaeta, ordinanza di Ferragosto: spiagge libere chiuse le notti del weekend

Il provvedimento firmato dal sindaco Mitrano e valido non solo nella notte di Ferragosto, ma anche in quella precedente. Sono vietati quindi balneazione, bivacco, accensione fuochi e falò e di organizzazione di manifestazioni

Spiagge libere chiuse per le notti del 14 e 15 agosto a Gaeta, con inevitabile divieto, tra le altre cose di balneazione, bivacco, accensione fuochi e falò e di organizzazione di manifestazioni varie. Questa la decisione del sindaco Cosmo Mitrano che nei giorni scorsi ha emanato un’apposita ordinanza.

Il provvedimento arriva in considerazione del fatto che “nel corso dei vari anni sugli arenili liberi del litorale di Gaeta, puntualmente, durante la notte del 14 e 15 agosto si sono svolte manifestazioni danzanti, bivacchi, accensioni di fuochi e falò, organizzati autonomamente dai partecipanti senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi tipo di autorizzazione da parte degli enti competenti” e anche che nel corso delle stesse manifestazioni “si sono verificati casi di malori per abusi di alcool e sostanze stupefacenti” con difficoltà per i soccorsi e l’impossibilità di interventi celeri a causa del £traffico caotico e del parcheggio selvaggio”.

Non di meno, l’Amministrazione ritiene necessario anche “evitare l’accesso incontrollato gli arenili liberi al fine di prevenite e ridurre i rischi” di contagi da coronavirus.

Con l’ordinanza viene quindi disposto il “divieto di balneazione, di bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, di accensione fuochi e falò, di effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del litorale di Gaeta dalle 19 del 14 agosto alle 6 del 15 agosto e analogamente dalle 19 del 15 alle 6 del 16 agosto.