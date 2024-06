Nastro Rosa Tour 2024, la guardia di finanza arriva a Gaeta con le imbarcazioni Figaro 3

Sono arrivate a Gaeta le imbarcazioni Figaro 3 della guardia di finanza che hanno preso parte alla quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, in occasione dei 250 anni della fondazione del Corpo. Una tappa particolarmente significativa per lo storico legame della città di Gaeta con la guardia di finanza, di cui è espressione la presenza della Scuola nautica sin dal 1948.

Ad accompagnare la regata a Gaeta il villaggio itinerante per tutti gli appassionati di vela, gli atleti del tour e i cittadini. Un luogo ricco di opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i partecipanti e promuovere con efficacia sport, cultura, scienza, tecnologia, solidarietà e rispetto per l'ambiente. La Finanza, oltre ai Waszp e Wingfoil, partecipa con Figaro 3, una delle dieci imbarcazioni messe a disposizione dall'organizzazione per i concorrenti. Moderna e innovativa, lunga 10 metri e dotata di foil, questa barca è costruita per un equipaggio di due persone. È veloce, facile da timonare e ideale per questo tipo di regate. Il Figaro 3 è stato personalizzato con la stampa del Grifone alato (simbolo del Corpo) sullo scafo e sulle vele, insieme al logo creato per celebrare i 250 anni della guardia di finanza e a quello dei gruppi sportivi Fiamme Gialle. Oltre alla categoria Figaro 3, che vede al comando il team 09 Deas, seguito dal team 08 dello Yacht Club Sanremo e dal team 03 della guardia di finanza, la quarta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour vedrà la competizione anche delle imbarcazioni delle categorie Waszp e Wingfoil.