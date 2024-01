Al via a Gaeta il primo cantiere congiunto Acqualatina- Italgas

A Gaeta un cantiere congiunto Acqualatina- Italgas, che consentirà alle due società di intervenire contestualmente sulle rispettive reti. Gli interventi riguarderanno la zona di via Garibaldi, dove è già stata avviata un'accurata attività di analisi da parte dei due gestori sulla sovrapponibilità dei lavori che prelude ad altre analoghe iniziative da realizzare tra il gestore idrico e la società distributrice del gas.

Un unico cantiere dunque per due diverse tipologie di lavori consentirà di ridurre sia i disagi per i cittadini in termini di viabilità sia l’impatto sull’ambiente, grazie all’abbattimento di emissioni in atmosfera e di rumori dovuti all’utilizzo di mezzi meccanici. Altro obiettivo che si raggiunge è quello dell'ottimizzazione dei costi per il ripristino del manto stradale, operazione che si renderà necessaria al termine degli interventi. Slogan dell'iniziativa è “Stiamo lavorando per voi. Insieme” che campeggerà sui cartelli informativi del cantiere.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il sistema idrico, i lavori porteranno alla sostituzione di circa 80 metri di due tratti di condotta del diametro di 160 mm, che presentano rotture provocate dalle elevate pressioni. Questo intervento permetterà di mettere fine ai disagi e alle dispersioni idriche nel tratto interessato. Un ulteriore intervento sarà realizzato poi nel tratto di condotta di 135 metri di via Garibaldi compreso tra via Mameli e via Bachelet, tramite la sostituzione della rete esistente di piccolo diametro con una rete di diametro di 140 mm, a favore di una maggiore portata idrica per le utenze della zona. Per il gas si tratterà invece di un intervento di ammodernamento della rete e riguarderà un tratto di circa 200 metri compreso tra via del Colle e via Mameli sotto il quale scorrono le condotte in media e bassa pressione.