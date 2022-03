Monopattini e scooter elettrici in sharing: anche a Gaeta, Minturno e Ponza con Telepass e Reby

La provincia di Latina spinge sulla mobilità sostenibile. Telepass continua l’ampliamento dei servizi di sharing mobility attraverso l’introduzione dei monopattini e degli scooter elettrici di Reby Italia S.r.l., operatore spagnolo leader in micromobilità in Europa e presente in Italia in dieci città, e punta anche sul territorio pontino. Tra i dieci centri, concentrati prevalentemente nel centro-sud, infatti, ci sono anche Gaeta, Minturno e Ponza, insieme a Firenze, Grosseto, Benevento, Caserta, Napoli, Lecce e Bergamo. Il noleggio dei monopattini e degli scooter elettrici Reby è possibile ora in queste città (nell’isola di Ponza a partire dal prossimo mese) attraverso l’app Telepass Pay, che permette il pagamento di servizi integrati di mobilità, senza l’uso del contante, utilizzando solo il proprio smartphone, in aggiunta alla app Reby.

A partire dalla giornata di ieri, 24 marzo, viene spiegato attraverso una nota, “per noleggiare un veicolo Reby sarà sufficiente essere cliente Telepass Pay, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass Pay - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Reby della città, facilmente riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu”.

Reby è attiva in oltre 18 città in Europa, tra Spagna e Italia. Ad oggi i veicoli Reby hanno effettuato più di 3 milioni di corse, permettendo un risparmio di 3 tonnellate di CO2. “L’ingresso dei monopattini e degli scooter Reby nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility in città - ha commentato Gabriele Benedetto, Ceo di Telepass -. Telepass non é solo pagamento del pedaggio autostradale senza code ai caselli, ma è ormai molto di più di quanto si pensi e facilita la vita delle persone in movimento anche nelle città. Con i veicoli Reby aggiungiamo una nuova esperienza per i nostri clienti, consentendo di spostarsi in modo alternativo e senza inquinare". "L'integrazione in Telepass è un ulteriore passo nell'impegno di Reby per essere una vera soluzione per il mercato italiano della mobilità - ha poi aggiunto Pep Gomez, fondatore di Reby - . Crediamo che essere alla portata degli utenti Telepass ci permetta di unire le forze con un'azienda di riferimento del settore, facilitando l'accesso ai nostri veicoli e migliorando così le città in cui operiamo".