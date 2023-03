"Gaeta perla del Lazio": premiazione del concorso di poesia dedicato al mare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Sabato, 25 marzo 2023, alle ore 10, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale di Gaeta si terrà la premiazione della IV Edizione del concorso internazionale di poesia Gaeta perla del Lazio.

Il concorso e la manifestazione sono promossi dal Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio” di Eboli con il patrocinio di ITS - Fondazione Giovanni Caboto di Gaeta, Comune di Gaeta, Comune di Ancona, Comune di Pisa, Comune di Amalfi, Comune di Genova, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Noli, Accademia Marina Mercantile Italiana di Genova e d’Amico International Shipping. Su circa 300 partecipanti verranno premiati, a vario titolo, 52 finalisti aderenti alla sezione A (tema libero in italiano e vernacolo), sezione B (tema “il mare”) e sezione C (giovani fino ai 18 anni). L’ingresso è libero e gratuito.

Il concorso vuole soprattutto celebrare il mare, il “grande ispiratore” di versi, sia nella sua veste di paesaggio romantico che in quella di forza selvaggia della natura. Il mare accomuna chi lo vive quotidianamente per vicinanza geografica, chi lo attraversa per lavoro e chi semplicemente lo sceglie come meta di viaggio, suscitando in ognuno emozioni differenti e non di rado contraddittorie. Al di là della sua valenza simbolica, ciascuno ha il suo mare, a cui è legato da un peculiare amore, e lo decanta secondo il proprio libero sentire.

Per far risuonare questa immensa sinfonia di voci è stata scelta Gaeta, incantevole cittadina sul mare, perla non solo del Lazio ma dell’intera penisola. Significativa è stata l’adesione dei giovani sotto la maggiore età, sempre più orientati verso una forma letteraria con la quale esprimere al meglio i loro sentimenti. Il Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”, con sede in Eboli (SA), nasce nel 1988 dalla passione del cav. Giuseppe Barra per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. In trentacinque anni di fervida attività, il progetto si è ampliato fino ad abbracciare gli ambiti nazionali e internazionali. Il Centro organizza, durante tutto l’arco dell’anno, diversi concorsi, in particolare di poesia, aperti a persone di tutte le età, siano esse scrittori già noti o esordienti.