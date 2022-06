Classifica delle spiagge più apprezzate d’Italia per l’estate 2022: Gaeta entra nella Top 10

C’è anche la Spiaggia dei 300 Gradini - o spiaggia dell’Arenauta - a Gaeta tra le più apprezzate d’Italia. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dal Reputation Rating che mette in evidenza le strutture balneari con la migliore reputazione nella percezione dei cittadini italiani.

Il periodo preso in esame è quello di aprile-maggio 2022; l’analisi realizzata dal Reputation Rating, l’unico motore di ricerca e comparazione di brand è basato su un algoritmo che offre una valutazione completa e imparziale della “reputazione” di brand, soggetti e organizzazioni; l’algoritmo “Reputation Rating”, il cui brevetto è registrato al Ministero dell’Economia, pesa e misura le dimensioni della reputazione, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain.

Nell’ambito dell’orientamento del turismo verso le mete migliori, è stata così stilata la lista delle spiagge d’Italia che hanno ottenuto punteggi migliori sotto il profilo reputazionale per l’estate 2022. Il sud emerge come primo della classe, strappando il primato alla Liguria; difendono, invece le loro posizioni Abruzzo ed Emilia-Romagna. I litorali del Mezzogiorno riconquistano la vetta delle spiagge percepite come migliori mete turistiche per l’estate, quindi, e Reputation Rating ha individuato le dieci destinazioni balneari che godono della maggiore attrattiva.

La classifica

Di seguito la classifica delle prime 10 spiagge in Italia per Reputazione:

1. Baia del Buon Dormire – Palinuro (Campania)

2. Cala del Bue Marino – San Vito Lo Capo (Sicilia)

3. Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (Marche)

4. Canneto Beach – Leporano (Puglia)

5. Punta Penna – Vasto (Abruzzo)

6. Lido di Comacchio – Ferrara (Emilia-Romagna)

7. Marasusa – Tropea (Calabria)

8. Spiaggia dei 300 Gradini – Gaeta (Lazio)

9. Punta della Suina – Gallipoli (Puglia)

10. Spiaggia di Cala Spalmatore – La Maddalena (Sardegna)

La Spiaggia dei 300 Gradini, viene spiegato, “prende il suo nome dalla lunga scalinata che è necessario percorrere per poter godere delle bellezze della zona di Gaeta. Se da un lato spaventa quest’impresa fisica, dall’altro è un ottimo deterrente per il turismo di massa”.