Rilancio dello scalo di Gaeta: la visita del presidente dell'autorità portuale Musolino

Visita istituzionale del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, Pino Musolino, nella città di Gaeta, dove ha incontrato il capitano di Fregata Federico Giorgi, comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, con il quale si è soffermato a discutere delle scelte strategiche che riguardano lo scalo pontino. Nel pomeriggio il numero uno di Molo Vespucci si è recato poi in Comune dove ha incontrato il sindaco Cosmo Mitrano, con il quale ha discusso della valorizzazione del territorio pontino e dei progetti che uniscono porto e città.

“L’occasione di questa visita istituzionale – ha sottolineato Pino Musolino – è stata quella di incontrare i diversi attori del porto e del territorio di Gaeta con i quali si è discusso delle potenzialità dello scalo pontino e su queste tematiche è mia intenzione avere la massima condivisione da parte di tutti, nell’ottica di una valorizzazione di Gaeta e del suo porto nell’azione di rilancio del network dei porti di Roma e del Lazio”. Il comandante Giorgi ha confermato al presidente Musolino il supporto della Capitaneria porto, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per una governance condivisa che sappia coniugare le esigenze di sicurezza della navigazione e portuale con le scelte strategiche di programmazione e gestione dell’Adsp.

“L’obiettivo comune – ha spiegato Giorgi – è quello di fornire sempre risposte puntuali e tempestive all’utenza marittima, soprattutto in questo periodo di difficoltà anche a causa dell’emergenza nazionale in atto, valorizzando le capacità produttive del territorio e garantendo, al contempo, uno sviluppo sostenibile del territorio gaetano e di tutto il sud Lazio”. “Trovo nel presidente Pino Musolino un validissimo interlocutore con il quale, sono certo, lavoreremo in piena sinergia per valorizzare le potenzialità che ruotano intorno al porto di Gaeta e al suo waterfront - ha commentato il sindaco Mitrano - Risorse che potranno essere utilizzate al meglio quale volano dell’economia dell’intero comprensorio. Durante il nostro incontro abbiamo subito individuato un percorso condiviso che, attraverso una programmazione puntuale ed efficace, consenta di intraprendere un rilancio delle attività connesse al porto. Gaeta per la sua storia, tradizione e vocazione naturale e turistica, fonda la sua economia sul mare quale risorsa importantissima che genera ricchezza, occupazione e benessere. Con il presidente Musolino ripartiremo con rinnovato entusiasmo e dinamismo per un rilancio di Gaeta, del suo porto commerciale ed approdo delle navi da crociera”.