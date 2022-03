Gaeta, torna la Ztl nel quartiere Sant’Erasmo: si parte durante le festività pasquali

Torna la Zona a traffico limitato nel quartiere San’Erasmo a Gaeta. A darne notizia la stessa Amministrazione comunale.

Si parte durante le festività pasquali e più precisamente giovedì 14 aprile. Varchi attivi tutti i venerdì, sabato e prefestivi dalle 21:30 alle 5 del giorno successivo; le telecamere sono posizionate rispettivamente in: Via Begani, Piazza Traniello, Via Annunziata, Via Manuzio Planco, Via Faustina. “Si ricorda - spiegano dal Comune - che la Ztl in via Annunziata resta attiva tutti i giorni dalle 19 alle 5. Il tratto stradale di Lungomare Caboto fino al varco di Piazza Traniello è percorribile e non interessato dalle ordinanze previste dalla ZTL”.

Da martedì 29 marzo al via invece le procedure di rinnovo degli abbonamenti, per la sosta ed i permessi per la zona a traffico limitato che sono rilasciati anche presso la torre civica del Comune di Gaeta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. È possibile inoltre rinnovare online l'abbonamento e il permesso ZTL collegandosi al sito www.blugaeta.it