Cisterna dice no alla violenza sulle donne: flash mob e una panchina rossa a San Valentino

Iniziate lo scorso 18 novembre, stanno per concludersi le iniziative indette per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Cisterna.

Dopo i convegni “Due volti della violenza” e “La violenza non ha (s)campo”, venerdì 25 novembre alle 10.30 nel parco Giovanni Paolo II, nel quartiere San Valentino, si terrà l’inaugurazione della panchina rossa. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Aprilia-Cisterna, che donerà la panchina alla comunità di Cisterna, con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Interverranno il sindaco Valentino Mantini, il presidente del Club Rotary Aprilia-Cisterna Antonio Vecchi, gli assessori alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere Maria Innamorato, alla Scuola e Sport Emanuela Pagnanelli, e alle Politiche per l’Infanzia e Giovanili Michela Mariottini, il sacerdote della parrocchia di San Valentino don Paride Bove e la delegata agli Eventi Aura Contarino.

Un’ora più tardi si terrà “Uniti per combattere, insieme per ricordare”, un flash mob organizzato dall’Accademia MGA Studios e I.C. Monda - Volpi, che dall’istituto in via Oberdan partirà e, percorrendo via Monti Lepini, viale America, la Scalinata degli Angeli, via Ugo Bassi, raggiungerà piazza XIX Marzo.

Infine, alle 17:30, nella Sala delle Statue si terrà un incontro aperto al pubblico per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’istituzione di un Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete a sostegno delle donne vittime di violenza. “Il protocollo, frutto di un lungo lavoro di analisi e confronto tra vari enti e soggetti - affermano l’assessore Maria Innamorato e la consigliera delegata Aura Contarino - nasce dall’idea che il sostegno a chi subisce gli abusi di genere, debba essere una rete di servizi e attività che investono varie competenze e istituzioni. Con la sottoscrizione del documento, quindi, avvieremo una serie di azioni e iniziative con l’intento di, ove possibile, prevenire episodi di violenza o per lo meno farli emergere e intercettarli sul nascere, nonché rafforzare la capacità di collaborazione e consolidare l’informazione, la sensibilizzazione sul fenomeno e consolidare i servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio garantendo una continuità e qualità del supporto”.

Per tutta la giornata nell’ingresso del palazzo comunale di Cisterna sarà presente un manichino di donna con indosso un drappo rosso e a terra le scarpette rosse, divenute simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.