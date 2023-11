“Una rete contro la violenza”: le iniziative per il 25 novembre, nel ricordo di Giulia Cecchettin

Si celebra sabato 25 novembre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne anche nella città di Latina. E per questo l’amministrazione comunale ha promosso una serie di iniziative che saranno tutte dedicate a Giulia Cecchettin, la giovane 22enne morta per mano del suo ex fidanzato Filippo Turettam e vittima numero 105 in Italia della violenza di genere in questo drammatico 2023, un numero terribile e inaccettabile che racconta quanto ancora deve essere fatto su un tema così delicato che necessita di interventi urgenti, e non solo di parole di cui in questi giorni siamo stati inondati. Ma, come spiega lo stesso Comune, tutte gli eventi e gli appuntamenti per il 25 novembre saranno dedicati anche alle donne di Gaza e a Rossella Angelico di Latina, vittima di femminicidio nel 1985.

Ad aprire il programma di eventi, alle 18.30 del 24 novembre, sarà il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Roma al teatro D’Annunzio, organizzato dal Centro Donna Lilith Aps e da Unindustria Latina in collaborazione con il Comando provinciale dei carabinieri, con il patrocinio del Comune. E’ prevista la partecipazione di autorità civili, militari e religiose della provincia.

Alle 17 dei sabato 25 novembre ci sarà un flash mob, intitolato “Una rete contro la violenza” nel piazzale davanti al Comune, con rappresentazioni e dimostrazioni artistiche. A organizzarlo il gruppo di lavoro composto dalle consigliere comunali che ha esaminato le proposte ricevute da cittadini, associazioni ed enti. Il programma è vario: ci saranno momenti di riflessione sul femminicidio, ma anche coreografie, musiche e letture da parte di studenti, artisti, rappresentanti di associazioni e di istituzioni. Sono previsti interventi della sindaca Matilde Celentano e del presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero. Nei giorni successivi ci sarà anche il ripristino della panchina rossa davanti al palazzo delle Poste centrali, danneggiata da un episodio di vandalismo rimasto senza autori.

Per sensibilizzare la popolazione, infine, è stata anche promossa la campagna mediatica denominata “Contro la violenza sulle donne, Io #CiMettoLaFaccia” a cui può partecipare utilizzando il format consultabile al link https://atmo.lazio.it/?tt.