Giornata della Memoria, anche Latina commemora le vittime dell’olocausto

Anche Latina ricorda le vittime dell’olocausto. Si è svolta nella mattinata di oggi, 27 gennaio, presso il parco Falcone Borsellino la cerimonia di commemorazione per la Giornata della Memoria. In un’atmosfera di sobrietà, e nel pieno rispetto delle misure di distanziamento imposte dall’emergenza coronavirus, è stato reso omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisiti.

All'evento hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della provincia di Latina, oltre che le associazioni combattentistiche e d'arma che hanno fatto da cornice alle celebrazioni.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione della corona commemorativa presso il monumento ai caduti e si è conclusa con la lettura dei messaggi rivolti alla cittadinanza da parte del prefetto Maurizio Falco, del sindaco Damiano Coletta, del vicario foraneo della diocesi di Latina don Giovanni Toni in rappresentanza del vescovo Mariano Crociata (qui il messaggio del vescovo Crociata).

Nel suo intervento il prefetto ha richiamato in particolare “l'importanza della memoria quale strumento prezioso da utilizzare a beneficio delle nuove generazioni, evitando che il senso del messaggio storico si perda nel transito generazionale, e sforzandoci di insegnare a non ripetere più gli incredibili errori del passato”. Ha poi sottolineato come, “se sapremo sommare e non speculativamente contrapporre i fatti ed i naturali sentimenti di pietà e solidarietà universale, dovuti verso tutte le vittime del passato na, a maggior ragione, verso tutti i diseredarti e gli esclusi del nostro tempo, avremo esercitato nel miglior modo il diritto/dovere del ricordare” (qui il mesaggio del prefetto Falco). Infine il Prefetto si è rivolto ai ragazzi che, purtroppo, quest'anno non hanno potuto essere protagonisti di questa giornata e ha ricordato le parole della Senatrice a vita Liliana Segre: "Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento di incertezza prendete per mano l’Italia".

Inoltre, per ricordare il particolare valore della giornata, a partire dal tardo pomeriggio di oggi verrà proiettata sulla facciata della Prefettura in piazza della Libertà un’immagine rievocativa della tragedia della Shoah, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Latina nell’ambito della consolidata collaborazione con la Prefettura.