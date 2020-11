Giornata mondiale di lotta all’Aids: “La prevenzione non si ferma”. Le iniziative a Latina

Si celebra il 1 dicembre la Giornata mondiale di lotta all’Aids e anche Latina si prepara ad ospitare una serie di iniziative. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus, infatti, anche quest’anno la Asl, l’ospedale Santa Maria Goretti in collaborazione con il Comune, l’Università Sapienza, le associazioni Sei come sei, Arcigay Latina, NPS hanno aderito all’importante giornata.

“E’ ancora più importante in questo momento, sottolineare la necessità di una diagnosi precoce e della prevenzione nelle malattie trasmissibili - spiegano dalla Asl -. Nessuno deve essere lasciato indietro, anzi alcuni servizi devono essere preservati anche in tempi di emergenza e non bisogna avere paura dell’ospedale. Negli ultimi mesi si è registrata purtroppo una riduzione del 60% degli accessi al test, nonostante l’ambulatorio sia rimasto sempre aperto”.

Il tema del World AIDS Day 2020 è “Resilienza e Impatto!”: “fare il test precocemente e iniziare subito le cure necessarie è molto importante per bloccare la malattia e bloccare il rischio di contagio”, questo il messaggio che viene lanciato

Le iniziative

Martedì primo dicembre: (ore 10-17) sarà possibile effettuare il TEST HIV unitamente, per chi vuole, al tampone rapido antigenico per SARS CoV-2. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid, con entrata diretta all’Ambulatorio di Mal Infettive dell’Ospedale SM Goretti. Medici e infermieri specializzati potranno rispondere a tutte le tue domande. Sarà attivo anche l’ambulatorio ProntoPrep per le persone ad alto rischio. Prenotazione ON-LINE alla pagina facebook 1 dicembre-World AIDS Day Latina

Martedi primo dicembre ore 19: diretta facebook sulla pagina facebook 1 dicembre-World AIDS Day Latina per un incontro di musica e informazione su: “PREVENZIONE E CURA HIV AL TEMPO DEL COVID: due pandemie a confronto” dove interverranno esperti, medici sul campo, virologi, le associazioni e tanti giovani.

“Queste iniziative - spiegano dalla Asl - sono di grande rilievo in quanto proprio in questi giorni la città di Latina sta entrando a far parte formalmente del network internazionale delle Fast Track cities, che mette in rete più di 60 città in Europa che firmando la ‘dichiarazione di Parigi’ si impegnano a lavorare per il raggiungimento dell’obiettivo di azzeramento dei nuovi casi di hiv e delle morti per aids implementando la prevenzione e la cura, annullando il fenomeno della stigmatizzazione e sostenendo le iniziative locali. Insieme ad altre sei città italiane (Milano, Bergamo, Brescia, Palermo, Firenze, San Remo e Torino) Latina scende in campo, collaborando strettamente con la ASL, l’Università e con le associazioni”.