Scambio di vestiti e oggetti usati per combattere il "fast fashion": l'evento

Lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della terra, il Comune di Latina ha organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema delle plastiche negli ambienti naturali e marini, nell'ambito della promozione dello sviluppo sostenibile. L'appuntamento è in piazza del Popolo, dalle ore 9 alle ore 12.30 e vedrà la partecipazione attiva delle scuole eco-schools di Latina che saranno impegnate nella realizzazione di progetti in tema di abbattimento delle plastiche.

Il sindaco Matilde Celentano spiega: “L’organizzazione di eventi con tematiche ambientali, come la giornata mondiale dedicata alla Terra, rappresentano utili occasioni per coniugare aspetti che questa amministrazione ha a cuore, come la sostenibilità, le esigenze ambientali, economiche e sociali. Ringrazio l’assessorato e il servizio Ambiente, l’ufficio scolastico regionale, le Eco-schools, Abc e la Asl per la partecipazione attiva negli eventi in programma. Attraverso la presenza e la collaborazione di tutti i rappresentanti territoriali si può, infatti, salvaguardare il nostro pianeta e lottare per un futuro più luminoso”.



Come spiega inoltre l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, la grande novità di quest'anno è l’organizzazione di uno “swap party” ossia uno scambio di vestiti e oggetti usati "per sensibilizzare sulla attuale problematica dell’inquinamento tessile aggravato dallo sviluppo del fenomeno ormai a tutti noto come “fast fashion”, ovvero un modello di produzione e di consumo basato sulla quantità, velocità e bassa qualità dei prodotti tessili".