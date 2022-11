Giornata mondiale della Gioventù 2022: iniziative per i ragazzi alla curia vescovile di Latina

Sono previste anche nel capoluogo pontino iniziative ed eventi per i ragazzi nell’ambio della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) che sarà celebrata nelle Chiese particolari il 20 novembre 2022 e a livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023. Anche la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, quindi, si appresta a festeggiare l’importante appuntamento; l’evento è in programma per sabato 19 novembre presso la curia vescovile di Latina, dove a partire dal pomeriggio si ritroveranno i giovani dai 12 ai 15 anni d’età per trascorrere un vivace pomeriggio insieme.

“È un’occasione pensata per gli adolescenti della diocesi che non hanno ancora raggiunto l’età minima (16 anni) per prendere parte all’incontro della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona il prossimo anno», ha spiegato don Paolo Lucconi, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile vocazionale, «Per non tagliar fuori un’ampia fetta di giovani questo appuntamento è diventato, negli anni, sempre più partecipato e ricco di nuove collaborazioni, come quella fra l’Ufficio Annuncio e Catechesi”.

Entrando nel vivo del pomeriggio, la Giornata sarà inaugurata dai saluti del vescovo Mariano Crociata e conclusa, con la celebrazione eucaristica, dal suo vicario, Don Enrico Scaccia. Il tempo trascorso insieme sarà all’insegna della condivisione attraverso musica, giochi, animazione, una buona merenda. Largo spazio verrà dato alle testimonianze di vita comunitaria di fedeli giovani attivi in diocesi, sottolineando come la partecipazione sia da considerarsi un importante requisito nel percorso religioso di ognuno.

L’invito alla partecipazione è ciò a cui rimanda il tema della Gmg 2022: “Si alzò e andò in fretta”, che fa riferimento a un passo del vangelo di Luca (quando Maria, dopo l’Annunciazione, lascia la sua casa per andare a trovare la cugina Elisabetta).