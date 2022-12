Giornata Telethon 2022: in Provincia la campagna per sostenere la raccolta fondi

Si è rinnovato anche quest’anno l’impegno della Provincia di Latina nell’ambito della campagna solidale per Telethon. Nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre, in via Costa c’è stata infatti l’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Ente e la Prefettura di Latina per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Presso l’aula Cambellotti c’è stato il tradizionale incontro al quale hanno preso parte oltre al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e al prefetto Maurizio Falco, anche il responsabile provinciale di Telethon Erminio Di Trocchio, il direttore generale della Asl Sergio Parrocchia e le autorità civili e i vertici delle forze dell’ordine con la partecipazione dei comandanti provinciali dei carabinieri, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e della guardia di finanza, il colonnello Giovanni Marchetti.

“Supportare questa causa, significa regalare speranza a migliaia di genitori che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alle condizioni dei propri figli”, ha commentato il presidente della Provincia Stefanelli.