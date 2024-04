Plastic Free in azione per la Giornata della Terra, c’è anche Latina: 10 eventi in provincia

E’ pronta a entrare in azione, anche nella provincia di Latina, l’onda blu dei volontari di Plastic Free che nel week end del 20 e 21 aprile saranno sulle spiagge, lungo gli argini dei fiumi, nei parchi e nelle aree pubbliche per sensibilizzare sull'inquinamento da plastica che rappresenta, spiegano, “un pericolo non solo per la natura ma anche per la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta”.

Una grande mobilitazione che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia, e non solo, e che avrà come unico obiettivo quello di liberare l'ambiente da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati. E sono i numeri a parlare: un record di 328 appuntamenti di pulizia ambientale in tutto il paese per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, a cui si aggiungono altri 6 eventi per la prima volta oltre i confini nazionali - Babati (Tanzania), Dakar (Senegal), Barcellona e La Oliva (Spagna), Mumbai ( India), Salima (Malawi) -; eventi che su iniziativa della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, saranno presentati giovedì 18 aprile a Palazzo Madama.

L’iniziativa di Plastic Free Onlus ha il supporto del media partner Treedom, innovativa realtà che pianta alberi in progetti di miglioramento ambientale e sociale.

10 gli appuntamenti in provincia di Latina

E la macchina organizzativa, con tutti i referenti locali di Plastic Free, è in pieno fermento anche nella provincia di Latina. Sono ben 10 gli eventi in programma da nord a sud del territorio pontino nel fine settimana. Si parte da Latina dove domenica 21 aprile l’appuntamento è in piazza Moro alle 9.45 (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione); a Sabaudia l’evento parte da strada Selva Piana, al parcheggio dell'ospedale fisioterapico alle 9.30 (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione), mentre mezz’ora dopo, alle 10, è in programma l’iniziativa a San Felice Circeo in via Torre Paola, Sentiero Picco di Circe (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione). Stesso giorno e stessa ora per l’evento di Prossedi in piazza Umberto I (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione).

Sabato 20 aprile alle 10 ci sono due iniziative, la prima a Sermoneta con appuntamento nell’area del mercato di Monticchio alle 10 (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione) e la seconda a Terracina con incontro alla parrocchia dei Santi Martiri Terracinesi sulla via Appia Antica (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione). Alle 9 è in programma invece l’evento di Lenola che parte dal bar “La dolce vita” (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione) e alle 9.30 quello di Fondi in località Chiancarelle (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione); nel pomeriggio invece, alle 15, si mobilitano i volontari di Pontinia con appuntamento in piazza Kennedy (questo link per tutte le informazioni e per l’iscrizione). Chiude la prossima settimana Maenza, al Belvedere di via Circonvallazione, con un evento alle 15.30 di sabato 26 aprile.

L’appello dei volontari Plastic Free ai cittadini è quello di partecipare in massa, con poche ma importanti raccomandazioni: “La partecipazione è gratuita, basta iscriversi ai link per essere coperti da assicurazione. Portate tanti sorrisi e indossate un abbigliamento comodo, al resto ci pensiamo noi”.