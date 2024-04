Giornata della Terra, Latina risponde presente: raccolta quasi una tonnellata di rifiuti

Armati di buste e guanti in centinaia sono scesi in campo nel fine settimana appena trascorso in diversi centri della provincia per le iniziative promosse da Plastic Free per la Giornata mondiale della Terra. Hanno ripulito spiagge, strade e interi quartieri dai rifiuti. Quasi una tonnellata quelli raccolti nel corso di sei degli appuntamenti promossi dall’organizzazione nel territorio pontino nell’ambito di una iniziativa di respiro nazionale.

Anche la provincia di Latina ha infatti risposto presente con gli eventi che hanno ottenuto tutti un grande successo. E soddisfazione per la buona riuscita delle iniziative è stata espressa da Adriano Salvatori, referente provinciale per Latina di Plastic Free, che ci ha tenuto a ringraziare tutti i referenti locali per l’importante lavoro e fare loro i complimenti. “Siamo una squadra che è una vera bomba atomica; grazie di cuore per l'impegno dimostrato nonostante i molteplici impegni che tutti abbiamo nella nostra vita quotidiana” ha detto.

Gli eventi di domenica

A Latina città i volontari di Plastic Free si sono dati appuntamento domenica 21 aprile in piazza Moro dove hanno dato vita a una vera e propria azione di pulizia nell’intero quartiere per un evento che ha visto la partecipazione di circa 50 iscritti e anche dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio presente per un saluto iniziale. Con il coinvolgimento anche dei residenti in totale sono stati raccolti circa 75 chili di rifiuti, per la maggior parte indifferenziati a cui sono stati aggiunti anche 10 chili di ingombranti. Un evento “family friendly” a cui hanno partecipato anche i più piccoli. “È stato ripulito tutto il quartiere, evidenziando le cattive abitudini che portano i luoghi pubblici a cambiare volto, un volto più sporco e meno bello: scontrini, cicche di sigaretta, gratta e vinci e salviette umidificate sono i rifiuti raccolti in grandi quantità. Rifiuti che potrebbero essere gestiti diversamente da ognuno di noi per tenere pulite le nostre città”, spiegano i referenti locali di Plastic Free.

Sempre domenica c’è stato l’evento di Sabaudia inizialmente previsto nel bosco ma poi, date le avverse condizioni meteo, spostato sulla spiaggia insieme al gruppo di San Felice Circeo. Sono stati 42 i volontari della città delle dune entrati in azione che hanno raccolto sul litorale circa 300 chili di rifiuti, per la maggior parte plastica, compresi palloncini. Sono stati invece 10 i volontari che hanno collaborato alla giornata di pulizia ambientale a Prossedi, sempre domenica, e che hanno ripulito dai rifiuti, ben 250 chili, una vasta area sottostante un ponte, simbolo dell’abbandono di immondizia di ogni genere.

Gli appuntamenti di sabato

Uno degli appuntamenti di sabato c’è stato invece a Sermoneta dove nonostante la pioggia sono scesi in campo 39 iscritti che hanno raccolto 98 chili di rifiuti in soli 45 minuti. E’ stata ripulita l’area del mercato domenicale di Monticchio dove nonostante la pulizia comunale ci sono rifiuti che invadono la vegetazione circostante, non accessibile ai mezzi degli addetti. Grande è stata anche la partecipazione dei bambini con viva soddisfazioni dei referenti locali, per quello che è stato il loro primo evento; referenti che hanno voluto ringraziare anche l’amministrazione comunale la quale in virtù del protocollo d’intesa “rende tutto burocraticamente più semplice e la ditta di smaltimento rifiuti Del Prete srl che ci ha fornito buste e guanti oltre a un costante supporto generale”.

Buona riuscita, nonostante il maltempo, anche per l’evento di Terracina presso la parrocchia dei Santi Martiri Terracinesi: 32 i volontari in maglia blu che hanno ripulito una zona pianeggiante composta per lo più da erba e cespugli: in totale sono stati rimossi circa 100 chili di rifiuti in una sola ora. Infine Pontinia dove, nonostante la pioggia, 30 volontari hanno percorso le vie della città per ripulirla dai mozziconi delle sigarette, altamente inquinanti.