Due giornate dedicate alla prevenzione cardiologica a Sermoneta: visite per i cittadini

Due Giornate di Prevenzione Cardiologica a Sermoneta con visite per i cittadini che si saranno prenotati. A organizzarle l’Avis comunale e l’Amministrazione in collaborazione con gli studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica "Q" Polo Pontino dell’Università Sapienza.

Gli appuntamenti sono in programma per sabato 17 giugno e sabato 24 giugno dalle 9.00 alle ore 14.30 presso la Sede di Avis in largo Donatori di Sangue a Sermoneta Scalo. In quelle giornate i cittadini di Sermoneta di età compresa tra 25 e i 65 anni, che non abbiano patologie cardiache conclamate, potranno effettuare l’elettrocardiogramma; è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0773/318153 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:30. Gli esami verranno refertati al momento dalla dottoressa Valentina Brusca.

“La tutela della salute e il benessere dei cittadini continua a essere una priorità per la nostra Amministrazione, dimostrata dalle tantissime attività svolte in questi anni - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli -. Con questa nuova iniziativa, promossa dalla consigliera delegata alla salute Sonia Pecorilli, vogliamo continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita. La cultura della prevenzione passa attraverso un cambio di mentalità, di abitudini, di attenzione alla vita. Non perdete questa ulteriore possibilità di voler bene a voi stessi”.