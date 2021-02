“Giorno del Ricordo”: l'omaggio al monumento dei martiri delle foibe a Latina

Anche Latina commemora le vittime delle foibe in occasione del Giorno del Ricordo. Anche quest’anno, infatti, per l'importante ricorrenza, il Ministero dell’Interno ha invitato i prefetti a promuovere, d’intesa con le istituzioni locali manifestazioni celebrative in segno di omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Nel capoluogo la cerimonia di commemorazione che si terrà presso il monumento intitolato ai martiri delle Foibe che si trova in piazzale Trieste, è stata organizzata dalla Prefettura d’intesa con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ed in collaborazione con il Comune; inizialmente prevista per mercoledì 10 febbraio la manifestazione celebrativa in ricordo delle vittime delle foibe è stata posticipata alle 9 di giovedì 11 febbraio a causa delle condizioni metereologiche avverse. E’ prevista anche la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della provincia, oltre che delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La manifestazione prevede appunto l’omaggio al monumento dei martiri delle foibe con la deposizione della corona; a seguire gli interventi del presidente del Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, del sindaco di Latina Damiano Coletta, del prefetto Maurizio Falco e la benedizione di Padre Luigi Recchia della parrocchia Immacolata.