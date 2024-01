Nella Giornata della Memoria anche Latina ricorda gli orrori della Shoah: le iniziative

Mentre è in corso la guerra in Medio Oriente è quanto mai più sentita quest’anno la Giornata della Memoria. Oggi, 27 gennaio, data scelta come ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’olocausto, anche Latina e la sua provincia si fermano per ricordare gli orrori della Shoah.

Lo sterminio degli ebrei è stato "il più abominevole dei crimini" e Auschwitz ha spalancato "i suoi cancelli" su "un orrore assoluto, senza precedenti" che è stato "idealizzato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell'odio, del fanatismo, della prevaricazione". La strada da seguire, soprattutto ora che si stanno riaffacciando "pericolose fattispecie di antisemitismo" non è certo "quella dell'odio", ma "della pace”. Queste sono state le parole pronunciate ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione proprio della Giornata della Memoria. Parole che lasciano il segno e che dovrebbero spingere tutti noi a una profonda riflessione.

E per celebrare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz tante iniziative sono state organizzate anche a Latina e nella provincia pontina. E’ il museo storico di Piana delle orme la location scelta quest’anno dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e dal prefetto Falco per celebrare la Giornata della Memoria. La cerimonia ha inizio alle 10.30 e prevede anche la consegna delle medaglie d’onore ai familiari di alcuni cittadini della provincia pontina, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Mezz’ora prima, alle 10, a Latina Scalo presso la stazione ferroviaria viene invece ricordata Gina Piazza, la donna arrestata il 24 novembre 1943 e deportata ad Auschwitz. Una iniziativa promossa dal Comune di Latina e che vuole anche anticipare la volontà dell’amministrazione di realizzare una pietra d’inciampo, espressa all’unanimità dal Consiglio comunale nell’ultima seduta del 22 gennaio scorso.

Ma sono tante altre le iniziative in programma oggi, anche in altri centri della provincia. Al circolo cittadino di Latina saranno letti alcuni brani del libro "Se Questo è un Uomo" accompagnati da musica e un dibattito. Botteghe Invisibili propone nella giornata di domenica un reading tratto dalle pagine del "Diario di un Ebreo di Piero Modigliani", mentre a Fondi sarà presentato il libro “Le Pietre della Memoria”, che racconta dell’artista Gunter Demnig che ha posato le prime pietre d’inciampo per ricordare l’Olocausto.

Intanto nei giorni scorsi si è conclusa l’iniziativa della Provincia che ha coinvolto 1647 delle scuole superiori pontine realizzata con la collaborazione proprio del museo storico di Piana delle orme. Nelle otto giornate di visite le scuole si sono alternate nei padiglioni espositivi, in percorsi appositamente pensati per sensibilizzare all’impatto che la guerra ha avuto nella quotidianità dei nostri luoghi. Attraverso la sezione “Deportazione e internamento”, i ragazzi hanno assistito al racconto multisensoriale del trasferimento forzato di prigionieri e militari italiani, entrando in contatto con una tipologia di internati, colpiti in egual misura dalle persecuzioni.