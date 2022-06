Giornata Mondiale del Donatore: arrivano le "panchine della solidarietà” a Sermoneta

Saranno inaugurate martedì 14 giugno a Sermoneta le “panchine della solidarietà” in occasione della Giornata Mondiale del Donatore. L’appuntamento è alle 18.45 in largo Donatori di Sangue con l’iniziativa promossa dall’Avis comunale e dall’Amministrazione che da una parte celebra i donatori, ma dall’altra punta a sensibilizzare i cittadini sull’importante tema della donazione del sangue.

Una panchina sarà rossa, in segno di rispetto per chi dona la vita e un chiaro messaggio anche di contrarietà alla violenza di genere; l’altra sarà gialla come il plasma, perché chi dona il plasma dona due volte, perchè il plasma consente lo sviluppo di numerosi farmaci noti come farmaci plasmaderivati.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno tra gli altri anche il presidente Avis di Sermoneta Carlo Quattrocchi, i soci Avis, il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e l’Amministrazione, è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e servirà anche a sensibilizzare la popolazione sull’endometriosi, infiammazione cronica che colpisce il 30 per cento delle donne.