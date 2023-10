Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi: si insedia il commissario Giuseppe Incocciati

Si insedia ufficialmente il nuovo commissario straordinario dell'ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Giuseppe Incocciati. Con decreto del 29 settembre, su proposta dell’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Giancarlo Righini, è stato nominato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. A dargli il benvenuto è il direttore del Parco Lucio De Filippis.

“Sono lieto – ha dichiarato nel giorno dell’insediamento il neo ommissario, di assumere questo nuovo e stimolante incarico, che mi riempie di orgoglio ma mi investe anche di rilevanti responsabilità: il Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi infatti vanta un patrimonio di paesaggi, di storia e di tradizioni tra i più ricchi e vari della Regione Lazio. Ringrazio l’assessore Righini e il presidente Rocca per la fiducia accordatami: farò tutto il possibile per esserne all’altezza. I Parchi naturali sono oggi l’avamposto di una sfida, una sfida ecologica ma anche una sfida culturale, che ci vede tutti coinvolti: pubbliche istituzioni, associazioni, privati cittadini. I Parchi ci offrono la testimonianza concreta di come questa sfida richieda un impegno su più fronti: la tutela dell’ambiente, la conservazione e la valorizzazione dei beni storico-artistici, la ricerca di una interlocuzione costante con le comunità e le amministrazioni locali al fine di orientarle verso l’adozione di scelte economiche e sociali sostenibili, la promozione di una capillare azione di educazione ambientale. Tutto ciò richiede una collaborazione e uno sforzo solidale. Per questo auspico che le sinergie già fruttuosamente avviate tra l’ente Parco, i Comuni e le associazioni che a vario titolo operano sul territorio possano continuare ed essere anzi rafforzate".

"Allo stesso tempo vorrei rivolgere anch’io, da parte mia, un saluto e un augurio al direttore e a tutto il personale dell’ente Parco - ha aggiungo il commissario - la cui comprovata dedizione al lavoro contribuirà certamente a rendere più agevole e più ricco di risultati il nostro prossimo comune cammino. Guida della nostra azione dovranno essere l’intelligenza e l’esperienza; ma a motivarci, ancor prima, dovranno essere, nel profondo, l’amore per la nostra terra e la consapevolezza che spetta a noi difenderne e tramandarne i valori e i tesori alle future generazioni”.