Giusy Ferreri sceglie Latina per girare i video di due nuovi brani

Continua a essere un territorio che attira artisti di fama internazionale quello della provincia pontina. Così come è accaduto con Giusy Ferreri che ha scelto Latina per il suo nuovo progetto musicale “Bloom”. Ospite nei giorni scorsi della Latina Film Commission, la cantante palermitana ha girato i videoclip di due suoi nuovi brani musicali prodotti da Steve Lyon, storico sound engineer dei Depeche Mode e dei The Cure.

I video sono stati realizzati dalla casa di produzione VonJako per la regia di Jako, al secolo Andrea Giacomini, regista pluripremiato che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Zucchero, Elisa, Jovanotti ed Eros Ramazzotti. Da 20 anni a Los Angeles, è giunto appositamente in terra pontina per collaborare con la Latina Film Commission sul progetto di Giusy Ferreri, con la quale ha già lavorato in passato per altri progetti musicali.

Il lavoro, oltre alla straordinaria voce della Ferreri, conta su esperti musicisti come Max Zanotti alla chitarra, basso e voce, Roberta Raschellà alla chitarra e Alessandro Ducoli alla batteria. Alla produzione del video hanno partecipato i pontini Enrico De Divitiis, in qualità di direttore della fotografia, Aldo Di Vico in produzione e Maurizio Carraro alle scenografie. Il make-up è stato curato da Daniela Zeqo. Durante le riprese, il direttore Rino Piccolo ha ricevuto anche la gradita visita della Manager di Giusy Ferreri, Arianna D’Aloja, storica responsabile della Sony Music Italia.

“È stato un grande onore ospitare Giusy Ferreri, una delle voci più originali e amate del panorama musicale italiano, e siamo orgogliosi del fatto che nei prossimi videoclip del suo album ci sarà anche un pezzo di Latina - ha commentato Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission -. La sua è una carriera brillante e in continua ascesa, che le ha permesso in poco tempo di guadagnare l’apprezzamento e la stima del pubblico internazionale, vendendo milioni di copie nel mondo e conquistando un disco di diamante e 16 di platino. Dal 2008, quando partecipò a X Factor, a oggi sono tanti i record portati a casa dalla Ferreri, tra questi quello di essere la prima artista lanciata da un talent show ad aver venduto più copie e quello di essere rimasta più a lungo al primo posto della classifica dei singoli italiani: ben 47 settimane con i brani ‘Non ti scordar mai di me’, ‘Novembre’, ‘Roma-Bangkok’, ‘Amore e capoeira’ e ‘Jambo’ (record precedentemente detenuto da Madonna con 38 settimane).

Ringrazio sentitamente Giusy per la disponibilità e la professionalità dimostrata, ma anche per la sua grande generosità e affettuosità, il regista Jako, la band e tutta la produzione per l’eccellente lavoro svolto - ha aggiunto Rino Piccolo -. A Latina e provincia sta nascendo un’importante tradizione musicale e sempre più artisti scelgono i nostri luoghi per i video dei loro brani: si pensi a Elodie, Ermal Meta ed Elisa, Ligabue, Le Vibrazioni e i Planet Funk. Stiamo lavorando per allargare il cerchio e fare delle nostre zone una meta prediletta per cantanti e produzioni, oltre a portare avanti le attività di promozione del nostro nel comparto cine-televisivo e pubblicitario. È un momento proficuo in tal senso, anche grazie all’apertura dimostrata dalla Regione Lazio e dal presidente Francesco Rocca, con i quali contiamo di creare ottime sinergie per l’immediato futuro”.