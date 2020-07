Goletta dei Laghi 2020: tre punti a Fogliano, Fondi e Sabaudia sono inquinati

Puntuali come ogni anno sono arrivati i risultati del monitoraggio effettuato dai volontari della Goletta dei Laghi coordinati da Legambiente Lazio in ventiquattro punti di otto laghi del Lazio.

Le analisi per quanto riguarda la provincia di Latina hanno interessato due punti sul lago di Fondi, tre su quello di Sabaudia e uno nel lago di Fogliano e gli esiti non sono stati troppo incoraggianti visto che dei tre punti giudicati ‘fortemente inquinati’ nella regione uno è nel lago di Fondi e uno in quello di Fogliano, mentre de tre punti giudicati ‘inquinati’ uno è sul lago di Sabaudia.

Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. A raccontare i risultati nel Lazio, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina sulle rive del Laghetto degli Alfieri, a Fondi sono stati Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio, e Stefania Di Vito, Legambiente nazionale, insieme ai circoli Legambiente del territorio.

“Con le analisi di Goletta dei Laghi emergono meno criticità degli anni scorsi nel Lazio, gli scarichi non depurati sembrano concentrati nel territorio pontino dove, in ogni lago, sono stato sono stati individuati punti inquinati o fortemente inquinati - ha sottolineato Roberto Scacchi – e gli splendidi laghi costieri di Sabaudia, Fogliano e Fondi, sono ecosistemi delicati e da rispettare, per i laghi costieri ancor di più se si pensa a quanto possa influire la qualità delle loro acque per il litorale di balneazione antistante. Bisogna moltiplicare gli sforzi, individuare le cause di ogni criticità per risolverla; peraltro i laghi pontini sono tutti in aree di parchi e proprio le aree protette, insieme a percorsi di contratti di lago, amministratori, cittadini, aziende del servizio idrico e consorzi di bonifica, devono essere la chiave di sviluppo green, affrontando in primo luogo i problemi di maladepurazione che mettono a rischio la qualità dell’acqua”.

A presentare criticità sono i Laghi di Sabaudia, Fondi e Fogliano. Sul lago di Sabaudia (o Paola) risulta “inquinato” il prelievo effettuato alla Foce del canale su via Orsolini Cencelli. Per quanto riguarda il Lago di Fondi, nel Comune di Monte San Biagio risulta "fortemente inquinato" il punto presso la confluenza canale San Vito Inferiore e canale San Magno.

Sul lago di Fogliano, dove è stato effettuato un solo prelievo nel Comune di Latina, questo risulta "Fortemente Inquinato” nel punto alla foce del canale su Strada Litoranea 6260.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la tappa laziale sono stati presentati anche i dati relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche: nel Lago di Fondi sono stati prelevati 2 campioni ed è stata rilevata una media di 446.397 particelle per chilometro quadrato. Nel Lago di Sabaudia sono stati prelevati 4 campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 83.437 particelle per chilometro quadrato di superficie.