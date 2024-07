Il viaggio di Goletta Verde e la tappa nel mare pontino

Arriva nel Lazio, e anche nella provincia di Latina, il viaggio di Goletta Verde che prosegue in queste settimane lungo le coste della Penisola. Dopo le prime tre tappe in Liguria, Toscana e Sardegna, la storica campagna di Legambiente sarà nel Lazio dal 9 all’11 luglio, ormeggiando nei porti di Civitavecchia, Ostia e Gaeta. Tra i temi trattati nelle tappe: la transizione energetica dal fossile alle rinnovabili, la tutela del mare e della biodiversità, la lotta alla crisi climatica e contrasto alle illegalità.

“Con la nostra campagna, a bordo di Goletta Verde, torniamo a puntare l’attenzione alla tutela del mare e della costa – dichiara Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio – in tutte le porzioni della nostra regione. Analisi delle acque, report sui reati ambientali, rafforzamento dei progetti per l’eolico off-shore, valorizzazione delle buone pratiche di tutela della biodiversità costiera, sono questi gli elementi protagonisti del passaggio dell’imbarcazione nel Lazio. Vivremo con Goletta, giornate all’insegna di tutela e sviluppo sostenibile del nostro bel litorale, convinti che la transizione ecologica passi indissolubilmente da riqualificazione ecosistemica, green economy e un coraggioso, quanto improcrastinabile, salto definitivo nell’era delle energie rinnovabili”.

Goletta Verde a Gaeta

La Goletta Verde, sarà ormeggiata presso Yacht Club Gaeta sul lungomare Caboto. Il programma:

- dalle 10 alle 12 laboratori didattici “Alla scoperta del mare” (necessaria la prenotazione all’indirizzo campagne@legambiente.it) - Anche quest’anno la Goletta Verde ospita infatti i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. “Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife ascolteremo dialoghi tra delfini e capiremo perché non dobbiamo avere paura degli squali. Grazie al Life Turtlenest scopriremo nidi e uova di tartarughe marine e impareremo come possiamo aiutare i loro piccoli a raggiungere il mare in sicurezza. E il progetto Life SeaNet ci farà comprendere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini e quali azioni concrete possiamo fare per prenderci cura dei nostri territori. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte”

- dalle 16:30 Incontro: “La salvaguardia del mare: dalla lotta alle Ecomafie alla tutela della biodiversità” - Nell’incontro verranno presentati i dati del rapporto Ecomafie 2024 nel Lazio, affrontato il tema della biodiversità e consegnate le bandiere “Comune amico delle tartarughe marine” ai Comuni e alle istituzioni che hanno sottoscritto il protocollo nell’ambito del progetto Life Turtlenest.