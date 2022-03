Guerra in Ucraina, la solidarietà arriva anche da Priverno: raccolta beni e accoglienza

Non si ferma la mobilitazione della comunità pontina in favore della popolazione ucraina travolta dalla guerra ormai da quasi un mese dopo l’attacco da parte dell’esercito russo dello scorso 24 febbraio. Anche a Priverno in questi giorni si sta avviando una raccolta straordinaria di beni organizzata dal Comune con la collaborazione di associazioni e cittadini volontari.

A partire da oggi, mercoledì 23 marzo, e fino a venerdì 25 marzo dalle 09 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, presso i Portici Comunali Paolo Di Pietro in piazza Giovanni XXIII sarà possibile donare beni di prima necessità che due straordinari cittadini, Carlo De Santis e Giuseppe Lattao, consegneranno presso i campi per i rifugiati ucraini, in Polonia dove arriveranno alla fine della settimana prossima.

“Stiamo organizzando la loro partenza che avverrà sabato 26 marzo; dopo aver consegnato i beni, Carlo e Giuseppe ripartiranno portando indietro alcune persone che non hanno più una casa” spiegano dal Comune di Priverno.

L’appello, quindi, è a tutti i cittadini; in questi tre giorni potranno essere donati beni di prima necessità, come coperte/ sacchi a pelo, vestiario pesante (uomo, donna, bambino), prodotti per bambini come latte in polvere, biscotti, pannolini, salviette e anche farmaci (antipiretici, antibiotici, bende, garze, cerotti, siringhe, disinfettanti, fisiologica, antinfiammatori, mascherine, guanti). Per quanto riguarda gli alimenti si consiglia di donare prodotti come zucchero, biscotti, latte a lunga conservazione, succhi di frutta, tonno e scatolame.