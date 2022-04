Alla scoperta dei percorsi escursionistici più belli d’Italia: il viaggio di Federica e Silvia parte dal Picco di Circe

In giro per l’Italia alla ricerca dei percorsi escursionistici più belli della Penisola: Federica Figliuolo e Silvia Russello sono le protagoniste di questa fantastica avventura. Le due ragazze, fondatrici dell’Associazione Hikers - APS, vivono in Piemonte e da lì partiranno alla volta del Lazio per dare inizio alla prima parte di Hikers on the Road, che si svolgerà dal 2 al 18 maggio tra 9 regioni del centro e sud Italia: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e Marche. Per ogni regione verrà percorso e raccontato un sentiero, scelto in base alla notorietà e ai consigli della community. L’obiettivo del tour è promuovere e diffondere la cultura dell’escursionismo consapevole, dando anche visibilità ai bellissimi sentieri sparsi nella nostra Penisola.

Per il Lazio la scelta è ricaduta sul Picco di Circe che con i suoi 541 metri a picco sul mare domina il Parco Nazionale del Circeo. Dopo questa prima fase, il tour proseguirà con altre due parti a luglio e a settembre, per raccontare il nord Italia e in seguito le isole. A sostenere il progetto sono già accorsi diversi partner, tra i principali: The North Face per l’abbigliamento, Etrusco fornirà un Van per gli spostamenti e infine FatMap fornirà l’app per le tracce gpx dei sentieri.

Creare più consapevolezza sul nostro territorio e sull’attività dell’escursionismo non è solo l’obiettivo di Hikers on the Road, ma è anche uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l’intero progetto di Hikers. Questi sono i valori fondamentali: rispetto, scoperta, formazione, innovazione e community. L’associazione si propone di dare vita alla nuova generazione di escursionisti italiani, consapevoli del proprio territorio e del rispetto che va tenuto verso la natura e gli altri escursionisti. Attraverso gli strumenti digitali favorisce l’incontro tra appassionati e fornisce le informazioni utili per praticare trekking e hiking nella maniera più sicura e consapevole, con un tone of voice decisamente giovanile. Per maggiori informazioni sull’itinerario del tour: https://hikersitalia.it/hikers-on-the-road/ Il viaggio potrà essere seguito sulle pagine Instagram: @hikersitalia @2f.hiking e @perleviedelmondo